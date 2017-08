Balti riikide lapssõduritest kirjutanud Itaalia ajakirjanik kurdab tapmisähvarduste üle

Balti riikide väidetavatest lapssõduritest kirjutanud Itaalia vabakutseline fotograaf ja ajakirjanik Tomaso Clavarino kurdab tapmisähvarduste üle ning on kaevanud Itaalia ajakirjanike ametiühingutele, mis omakorda paluvad Itaalia valitsusel Balti riikidega ühendust võtta, kirjutab ajaleht La Stampa.

Clavarino on esitanud kaebuse Itaalia rahvuslikule pressiföderatsioonile (Federazione Nazionale della Stampa – FNSI) ja selle Piemonte harule Associazione Stampa Subalpinale. Need paluvad aga „Itaalia valitsusel aktiveerida diplomaatilised kanalid Balti riikides, et heita valgust sellele häirivale juhtumile ja kaitsta ohus olevat kolleegi“.

La Stampa kirjutab, et mitmete rahvusvaheliste väljaannetega koostööd tegevat ajakirjanikku hakati ähvardama pärast seda, kui ta avaldas reportaaži paramilitaarsetest gruppidest Balti riikides, mis annavad sõjaväelist väljaõpet ka 12-17-aastastele poistele. La Stampa teatel avaldati seejärel Eestis Clavarino kohta mitmeid laimuartikleid, mille võttis üle ka Leedu meedia. Kõik see on viinud La Stampa teatel tapmisähvardusteni.

FNSI ja Associazione Stampa Subalpina tuletavad kajastamis- ja väljendusvabadust kinnitades meelde, et ajakirjaniku tööd võib kritiseerida, kuid tema tööd ei tohi takistada valetamise, või mis veelgi hullem, ähvardustega.