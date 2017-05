Balti diplomaat Daily Beastile: Trump on vähemalt täiskasvanute valve all

USA väljaanne Daily Beast kirjutab, et Eesti ja tema Balti naabrid usaldavad USA presidenti Donald Trumpi või pigem asepresident Pence’i, kaitseminister James Mattist ja rahvusliku julgeoleku nõunikku H.R. McMasterit.

Daily Beasti teatel ei saatnud Trumpi administratsioon äsjasele Lennart Meri konverentsile ühtki tippametnikku, kuid Trumpi suurim kaitsja oli konverentsi korraldaja Eesti.

„Uue administratsiooni sammudes ei näe mina ühtki tagasipööret,“ ütles president Kersti Kaljulaid Daily Beasti vahendusel.

„Kui me oleme lõpetanud kogu uue administratsiooni kohta käiva klatši kõrvutamise, peame vaatama fakte,“ jätkas Kaljulaid. „Kui ma nüüd vaatan suhteid uue administratsiooni ja Eesti, väikese maa vahel, siis igasugused suhted Eestiga peavad olema väärtuste põhised või teda ignoreeritakse. Ma ei ole pärast enda ametisse valimist oktoobris Euroopast lahkunud. Ma olen kohtunud ligi 20 senaatori ja kongresmeniga. Sellel kontinendil olen ma kohtunud asepresident Pence’iga. Kas mul on midagi märkamata jäänud?“

„Meil on olnud rohkem kohtumisi Trumpi tippametnikega, kui meil oli Obama ametnikega kaheksa aasta jooksul,“ ütles üks Balti diplomaat ning sellega nõustusid Daily Beasti teatel teised publikus olnud.

Balti ametnikke rahustab Daily Beasti teatel Trumpi rahvusliku julgeoleku meeskond, mis koosneb McMasterist, Mattisest, luure keskagentuuri (CIA) direktorist Mike Pompeost ja välisminister Rex Tillersonist.

Loe veel

„Nad on head mehed – paremad kui Obama meeskond tegelikult,“ ütles üks Balti ametnikest Daily Beasti vahendusel, tuues esile nende kättesaadavuse. „Ainus probleem on see, et neil on piirangud“ selles, et nad viivad poliitikat ellu, aga ei kujunda seda. „See sõltub Donald Trumpist ja sellest, kellega iganes ta viimati kohtus.“

Balti ametnike sõnul püüavad Trumpi ametnikud neid liitlassuhte tugevuses veenda, mida iganes ka Valgest Majast ei tuleks. „Administratsiooni ametnikud ütlevad meile, ärge muretsege, ja seadusandjad ütlevad, me teame, et te olete mures, ja meie oleme ka mures, aga me oleme teie poolel,“ ütles Balti ametnik Daily Beasti vahendusel.

Daily Beasti teatel võttis üks kõrge diplomaat Trumpi tulevase osalemise NATO tippkohtumisel kõige paremini kokku sõnadega: „Vähemalt on ta täiskasvanute järelevalve all.“