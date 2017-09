Balil ähvardab purskama hakata vulkaan, alustati evakuatsiooni

Indoneesia Bali saarel alustati inimeste evakueerimist Agungi vulkaani eest, mis ilmutab üha tugevamate maa-aluste tõugetega aktiivsust, ähvardades iga hetk purskama hakata.

Ametnike sõnul on vulkaani tõttu alustatud ulatuslikku evakuatsiooni ja põgenenud inimeste arv on jõudnud vähemalt 35 000ni, mis märgib kolmekordset kasvu võrreldes nädala esimese poolega, vahendab uudisteagentuur AFP.

„Me eeldame, et evakueeritavate arv kasvab,“ ütles päästeameti esindaja Sutopo Purwo Nugroho AFPle.

Agungi, mis asub turismikeskusest Kutast 75 kilomeetri kaugusel, oli viimati aktiine enam kui poole sajandi eest, kui 1963. aastal sai selle purske tõttu surma enam kui 1000 inimest. Tänavu augustis hakkas vulkaan taas elavnema.

Indoneesia vulkanoloogia- ja geoloogiakeskuse vulkaaniekspert Gede Suantika ütles, et maa-alused tõukeid esines pühapäeval vähem kui seni, kuid need olid tugevamad kui viimastel päevadel. „Maavärinaid toimub vähem, kuid need on üha tugevamad oma magnituudi poolest,“ märkis ta AFPle.