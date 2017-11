Bali Agungi vulkaani tuhk jättis lennujaama suletuks ka tänaseks

Indoneesia võimud jätsid tuhka atmosfääri paiskava Agungi vulkaani tõttu Bali Denpasari rahvusvahelise lennuvälja suletuks ka tänaseks.

Võimsad tumeda tuha pilved ulatuvad kuni kolme kilomeetri kõrgusele vulkaani tipust, vahendab BBC News.

Eile tõstsid võimud häire maksimaalsele tasemele, kartes peatset võimsat purset.

Vulkaani ümbruskonnast on kästud evakueeruda kuni 100 000 inimesel.

Vulkaaniline tuhk võib kahjustada lennukite reaktiivmootoreid ning kütuse ja jahutussüsteeme. Pilootide jaoks võib halveneda ka nähtavus.

Indoneesia transpordiministeerium sulges Ngurah Rai (Denpasari) lennuvälja eile hommikul algselt 24 tunniks, mistõttu tühistati üle 400 lennu ja saarelt ei saanud minema 59 000 reisijat.

Täna teatati, et lennuväli jääb suletuks kohaliku aja järgi homme kella seitsmeni hommikul.

Indoneesia riikliku katastroofide leevendamise ametkonna esindaja Sutopo Purwo Nugroho ütles, et India ookeanil olev troopiline tsüklon kannab tuhka vulkaanist edelasse lennuvälja suunas.

Tänahommikuse seisuga sülgab vulkaan endiselt välja pakse tuhapilvi ning öösel oli näha ka hõõguva laava leekide kiiri. Lisaks tuhale on mööda vulkaani nõlvu nähtud alla voolamas veega segunenud kivimit, mida nimetatakse lahariks. Inimesi hoiatatakse sellele lähenemise eest.

Võimud on andnud kõigile vulkaanist kümne kilomeetri raadiuses elavatele inimestele korralduse evakueeruda. Sutopo sõnul on võimudel raskusi evakueerimisele kuuluvate inimeste täpse arvu hindamisega, kuid usutakse, et lahkuma peab 90 000-100 000 inimest.

Seni on ajutistesse varjupaikadesse lahkunud vaid 29 000 inimest. On ka põgenetud näiteks Lomboki.

Paljud on aga kohale jäänud, sest mõned tunnevad, et ohtu ei ole, ning teised ei taha maha jätta oma loomi ja põlde.

Võimud hoiatasid, et võivad alustada sundevakueerimisi, kui inimesed ohutsoonist ei lahku.