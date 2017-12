Baieri julgeolekuteenistus võttis Soldiers of Odini paremäärmuslastena jälgimise alla

Saksamaa Baieri liidumaa sisejulgeolekuteenistus, põhiseaduse kaitse amet võttis Eestiski kõneainet tekitanud organisatsiooni Soldiers of Odin nüüdsest jälgimise alla kui paremäärmusliku rühmituse.

Odini sõdalaste regionaalne keskus asub Würzburgis, kuid rühmitus arendab tegevust kogu Baieris, vahendab Der Spiegel.

Baieri põhiseaduskaitse teatel nimetavad Soldiers of Odini aktivistid end „naabrivalveks”, mis kaitseb nõrku ja kaitset vajavaid. Tegelikkuses tegutsevad nad aga omakaitsena ja seavad nii riikliku jõukasutusmonopoli kahtluse alla.

Ka Münchenis ja Regensburgis toimuvad patrullid, mida Saksa odinlased nimetavad „jalutuskäikudeks” („Spaziergängen”). Põhiseaduskaitse teatel tahetakse nendega jätta muljet, et riik ei ole võimeline kodanike julgeolekut tagama.

Seni pole Baieri põhiseaduskaitse teatel andmeid Soldiers of Odini vägivallategude kohta. Rühmituse ridades on aga täheldatud verbaalselt agressiivseid avaldusi ja võõravaenulikke väljaastumisi, mis on võimudele tuttavad teistelt paremäärmuslastelt.