"Avan pidulikult tänase nõudepesu": keenialased narrivad oma presidenti valimiste-eelse agara lindilõikamise pärast

Keenia sotsiaalmeedias on president Uhuru Kenyattast inspireerituna puhkenud irooniline lindilõikamistuhin.

Nimelt on riigipea tuntud selle poolest, et armastab muudkui erinevaid objekte avamas käia ja linte lõigata, vahendab BBC.

Mõned presidendi algatatud projektid on valvsate kodanike kinnitusel tegelikult algatatud juba enne tema sekkumist, mõned avatud objektidest aga ei ole presidendi juuresviibimiseks piisavalt märkimisväärsed. Sellest hoolimata on president ja tema pr-meeskond neid entusiastlikult esitlenud.

Augustis on tulekul valimised ning enne seda on hoo sisse saanud tõeline lindilõikamisralli. Kohalikele pole aga olukorra absurdsus märkamata jäänud ja nii on nad sotsiaalmeedias viitega #UhuruChallenge lindlilõikamistesse omalt poolt heldelt panustama hakanud, „avades“ rannajalatseid, soolatoose, nõudepesutöid ja lansseerides viimast järku kreemipudelist.

#UhuruChallenge. commissioning the new shirt into work. Kenyan textile has taken bold steps in improving quality. pic.twitter.com/0wDN2j0spk — Jeff_japheiam (@IkoboiJapheth) January 8, 2017

I have officially commissioned the Advanced Mobility Apparatus project this afternoon. #UhuruChallenge pic.twitter.com/gPzFKWtKjH — Anthony (@Antownee) January 7, 2017

#UhuruChallenge It gives me great pleasure to launch the launching kit, this will go a long way to ensure that all launches are decorated pic.twitter.com/7hGjryZSuf — Enc (@_7nth) January 7, 2017

Today I launched a new poultry incubation system that will yield a domesticated fowl in under 1 week. #UhuruChallenge pic.twitter.com/vnC2yRbdhF — Philip Maina (@kimutaimaina) January 7, 2017