Avaldatud dokumendid: Oswald kohtus enne Kennedy tapmist KGB mõrvaosakonna töötajaga

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) värskelt avaldatud dokumentidest president John F. Kennedy mõrva kohta selgub, et mõrvar Lee Harvey Oswald kohtus vaid kuid enne tapmist KGB kõrgetasemelise agendiga.

Veelgi enam, agent, kellega Oswald kohtus, Valeri Vladimirovitš Kostikov oli KGB salamõrvade eest vastutanud 13. valitsuse töötaja, vahendab Daily Mail.

Samas selgub ka, et FBI oli 1963. aasta 1. oktoobril toimunud kohtumisest teadlik enam kui kuu enne Kennedy mõrva.

Dokumentidest nähtub, et senati komitee pinnis FBI agente selle kohta, miks nad ei takistanud Oswaldi reisi Mehhikosse septembris, kaks kuud enne Kennedy tapmist 1963. aasta 22. novembril.

Üks FBI agent ütles: „Oswald kirjutas mulle 1962. aasta alguses, et aidata menetleda väljasõiduviisat tema naisele. Miks ometi pidi ta rääkima sellist jama?”

Senaator vastas: „Igal juhul rääkis ta seda, mille kohta agent teadis, et need on valed, ja see, milleni ma tahan jõuda, on see, et büroos ei olnud selle kohta mingit analüüsi. Ta läks isegi Mexico Citysse, võttis ühendust Kuuba konsulaadi ja Nõukogude saatkonnaga, juhtus olema kontaktis – me ei tea, kas selles on midagi pahaendelist – agendiga, kes on FBI-le ja CIA-le teadaolevalt KGB-st ja kelle kohta kahtlustatakse, et ta on 13. valitsusest, mis on nende salamõrvade ja sabotaaži meeskond. Igal juhul naasis ta siis Ühendriikidesse, ei küsitletud aga enam kunagi FBI poolt.”

Loe veel

1969. aasta juulist pärit memorandumis pealkirjaga „Juurdlus Lee Harvey Oswaldi kohta Mehhikos” teatatakse, et kurikuulsat mõrvarit nähti 1963. aasta septembris Mehhikos ühel peol.

FBI dokumendis kirjeldatakse, kuidas Oswald läks koos veel kahe ameeriklasega Mehhikos peole, mida võõrustas Mehhiko näitekirjanik Elena Garro de Paz.

FBI küsitles pärast Kenndy mõrva Garro de Pazi ja viimane rääkis FBI-le Oswaldiga koos olnud kahest ameeriklasest, kuid väidetakse, et see ülekuulamine oli „normaalsete ülekuulamisstandardite järgi täielikult ebarahuldav”.

Kommunistist Oswald külastas 28. septembril oma kuuepäevase reisi käigus México linnas Nõukogude saatkonda.

FBI pidas Garro de Pazi ütlusi väärtusetuiks, aga Luure Keskagentuur (CIA) oli neist „häiritud”.

Veel paljastavad dokumendid, et FBI suutmatus uurida korralikult Garro de Pazi ütlusi võis kahjustada Warreni raportit.

Warreni raport, mille koostas Warreni komisjon, oli USA valitsuse juurdlus Oswaldi ja mõrva kohta ning selles jõuti järeldusele, et Oswald tegutses üksi.

Dokumendis öeldakse, et „Warreni raporti usutavust kahjustaks veelgi rohkem, kui saadaks teada, et need süüdistused olid teada ja neid ei uuritud kunagi asjakohaselt kompetentsete Ameerika võimuorganite poolt”.

Veel ühes dokumendis öeldakse, et CIA plaan Warreni komisjonile informatsiooni edastamisel oli kõrvaldada pealtkuulamise mainimine, et kaitsta CIA jätkuvaid operatsioone, mis viitab sellele, et luureagentuur varjas juurdluse eest materjale.

Samas paljastatakse teisal, et Kuuba suursaadik ÜRO juures ja tema personal reageerisid vaid päevi pärast mõrva suure rõõmuga.

Mõrvajuurdluse käigus selgus, et Oswaldil olid sidemed Kuuba revolutsiooni toetanud liikumise Fair Play for Cubaga.

Kuuba suursaadikul kästi oma personali ohjeldada ja lõpetada avalikkuse ees rõõmus olemine.

Valge Maja avalikustas eile 2800 Kennedy mõrvaga seotud dokumenti, kuid päeva jooksul teatati „rahvuslikule julgeolekule” viidates, et osa dokumente jäetakse endiselt avaldamata.

President Donald Trumpi nimel rääkinud ametnikud teatasid, et Trumpil ei olnud muud valikut, kui hoida osa dokumente endiselt luku taga, kuni neid kuue kuu jooksul läbi vaadatakse.