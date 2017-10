Avaldatud dokumendid: Nõukogude Liit kartis enese süüdistamist Kennedy mõrvas, mis viiks tuumasõjani

USA presidendi John F. Kennedy mõrva kohta avaldatud dokumentides on juttu ka Nõukogude Liidu reaktsioonist. Nimelt kardeti Moskvas, et süüdistama hakatakse Nõukogude Liitu ja see viib tuumasõjani.

Nõukogude Liidu reaktsiooni kirjeldatakse USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) tollase direktori J. Edgar Hooveri memos, vahendab Daily Mirror.

„Meie allika andmetel uskusid Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei ametnikud, et oli mingi hästi organiseeritud vandenõu Ühendriikide „ultraparempoolsete” poolt „riigipöörde” esilekutsumiseks,” öeldakse memos. „Nad näisid olevat veendunud, et mõrv ei olnud ühe mehe tegu, vaid see arenes välja hoolikalt plaanitud kampaaniast, milles mängisid oma osa mitmed inimesed. Nad tundsid, et need elemendid, kes olid huvitatud mõrva ärakasutamisest ja mängisid kommunismivastastele meeleoludele Ühendriikides, võiksid siis kasutada seda tegu läbirääkimiste katkestamiseks Nõukogude Liiduga, Kuuba ründamiseks ja seejärel sõja levitamiseks.”

Memo jätkub: „Nende tunnete tulemusena viidi Nõukogude Liit kohe üleriikliku häire seisundisse. Meie allikas teatas edasi, et Nõukogude ametnikud kartsid, et ilma juhtimiseta võib mõni vastutustundetu kindral Ühendriikides Nõukogude Liidu pihta raketi välja lasta. Nõukogude Liidu ametnike edasine arvamus oli, et ainult maniakid võiksid mõelda, et „vasakjõud” Ühendriikides, mida esindab USA kommunistlik partei, võiksid president Kennedy mõrvata, eriti silmas pidades rünnakuid, mida USA kommunistlik partei on saanud „ultravasakpoolsetelt” oma toetuse tõttu rahumeelsele kooseksisteerimisele ja Kennedy administratsiooni desarmeerimispoliitikale.”

KGB hakkas kohe koguma ka taustainformatsiooni uue presidendi Lyndon B. Johnsoni kohta ning üks spioon väitis hiljem, et tal on andmeid, mis viitavad sellele, et Johnson oli Kennedy mõrva taga.

Vaata arhiivikaadreid saatuslikust sündmusest: