Avaldati Musta merre kukkunud Vene lennuki pilootide viimased sõnad: komandör, me kukume!

Venemaa kaitseministeeriumi lennuki Tu-154 pardasalvesti dešifreerimise esialgsed andmed annavad tunnistust sellest, et lennuk kaotas juhitavuse probleemide tõttu tiivaklappidega.

Must kast salvestas lennuki meeskonna omavahelise vestluse kokpitis, vahendab Life.

Vestlus katkeb sellega, kui üks pilootidest hüüatab: „Klapid, kurat!“ Seejärel kostab karje: „Komandör, me kukume!“

Pilootide vestlus oli pardasalvesti järgi järgmine:

- …Kiirus 300… (arusaamatu)

- (arusaamatu)

- Tõmbasin telikud sisse, komandör.

- (arusaamatu)

- Uhh, joomajoo!

(kõlab terav signaal)

- Klapid, kurat, mis jama see on!

- Kõrgusmõõtur!

- Meil… (arusaamatu)

(Kõlab ohtliku maapinnale lähenemise signaal)

- (arusaamatu)

- Komandör, me kukume!

Salvestuse lõpp.