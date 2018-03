Avaldati loetelu Kemerovo kaubanduskeskuse põlengust teisi päästnud inimeste kangelastegudest

Internetis avaldati nimekiri inimestest, kes oma eluga riskides päästsid teisi Kemerovo Zimnjaja Višnja kaubanduskeskuse tulekahjust. Paljud neist hukkusid.

Õpetaja Tatjana Darsalija ja tema sõbranna Natalja Rajeva tulid kaubanduskeskusse koos oma lastega. Nad viisid oma lapsed põlevast hoonest välja ja läksid tagasi, et aidata teisi. Mõlemad hukkusid, vahendab VSE24.ru.

Ljubov Gvozdkova tõi bowlingusaalist välja umbes kümme last. Koos mehega, kelle nimi ei ole kahjuks teada, üritas ta avada ukse teist poolt, et rohkem inimesi läbi mahuks.

16-aastane Sofia S. sisenes ühte kinosaali ja teatas, et majas on tulekahju. Koos teiste külastajatega otsis ta väljapääsu, sest koridor oli juba suitsu täis. Imekombel õnnestus tal ellu jääda, ta kandis kätel välja sõber Danil S.

Veel üks mees nimega Jevgeni tõi kinosaalist välja lapsi, lõhkus tehnilises koridoris akna ja püüdis avada väljapääsu.

Üks mees võttis karussellilt maha lapsed, samal ajal, kui selle eest vastutanud töötaja isegi ei peatanud karusselli ja jooksis minema.

17-aastane eriolukordade ministeeriumi kadett Dmitri P. läks tulle, et päästa võõraid lapsi – poisi ja kahe tüdruku ema keeldus ilma nendeta põlevast majast lahkumast.

Fitnessitreener ja turvamees viisid sealsed külastajad välja eraldi väljapääsu kaudu. Piletimüüja ei väljunud hoonest enne, kui veendus, et kõik lapsed tema valve all olnud labürindist on välja saanud. Ta ronis labürinti, et tuua välja laps, kes oli hirmu täis ega julgenud ise välja tulla.

Loe veel

Nöörredelipargi töötaja ronis köitele, mis juba hakkasid tuld võtma, ja päästis lahti seal olnud poisi.

Sergei Tšernikov viskas aknast välja 12-aastase Andrei K., kes püüdis tungida põlevasse kinosaali ja päästa noorema õe. Tüdruk hukkus, nagu ka Sergei tütar. Jevgeni Moskalenko lükkas samuti aknast välja oma 11-aastase poja, kuid hukkus ise koos naise ja väikese tütrega.

Dmitri Zaretšnev viis naise ja poja hoonest välja ja naasis kinosaali, et päästa teisi lapsi. Ta ei jõudnud, sai vingugaasimürgituse.

Turvamees Oleg, kes oli tulekahju puhkemise hetkel tänaval, läks sisse ja tõi lapsi neljandalt korruselt alla. Kaubanduskeskuse töötaja Stanislav Sobolev tõi välja osa lapsi lastesaalist. Veel kaks poodide töötajat Farzon Salilov ja Mahmud Hudožajev viisid läbi oma poe tagaukse välja vähemalt 50 inimest. Fotograaf Jevgeni, kes töötas ühel peol, kogus kokku grupi lapsi ja viis nad alla.

Lähedalasuvate majade elanikud tõid tekke, pleede ja vaipu ning püüdsid nendega kinni akendest välja hüpanud inimesi.