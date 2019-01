Autopommirünnakus Colombia politseikoolis hukkus 21 inimest

Võimud tegid pommipanija kindlaks ja teatasid, et tal on sidemed relvastatud geriljarühmitustega, vahendab AFP.

Kaitseministeerium teatas, et terroriakt pandi toime, kasutades sõidukit, mis oli täidetud 80 kilogrammi lõhkeainega.

„Kahjuks on esialgne ohvrite arv 21 hukkunut, sealhulgas intsidendi eest vastutav isik, ja 68 haavatut,” teatas Colombia politsei, lisades, et 58 vigastatut said haiglast pärast esmaabi välja.

Colombia president Iván Duque ütles, et andis käsu piiride ning linnade sisse- ja väljasõitude kindlustamiseks.

Hukkunud pommipanija ründas Kindral Francisco de Paula Santanderi politseikooli Bogotást lõunas kadettide ülendamistseremoonia ajal.

Ükski rühmitus pole vastutust võtnud, aga prokurör Nestor Humberto Martínezi sõnul oli kahtlusalune José Aldemar Rojas Rodríguez. Martínezi sõnul sisenes Rojas Rodríguez kell 9.30 kohaliku aja järgi 1993. aasta halli Nissan Patroliga kooli territooriumile. Täpsemalt plahvatusest ta ei rääkinud.

Martínez teatas, et auto läbis ülevaatuse juulis Arauco departemangus, mis piirneb Venezuelaga ja mis on marksistliku geriljarühmituse ELN traditsiooniline kants.

Colombia relvajõudude terviseinspektor Fanny Contreras ütles kohalikule raadiole, et auto sisenes kooli territooriumile äkki ja siis toimus plahvatus.