Austrias vahistati kaheksa Islamiriigiga sidemete omamises kahtlustatavat

Austria võimud teatasid, et on vahistanud kaheksa inimest kahtlustatuna terroristlikku organisatsiooni kuulumises võimalike kontaktide kaudu Islamiriigiga.

Grazi prokuratuur teatas, et kahtlusalused vahistati neljapäeval pärast haaranguid Grazis ja Viinis, vahendab Associated Press.

Prokuratuuri avalduses on öeldud, et kaheksat vahistatut kahtlustatakse „terroristlikus organisatsioonis (IS) osalemises“. Operatsioonis osales prokuratuuri teatel 800 politseinikku.

Vähem kui nädal tagasi vahistas politsei Viinis 17-aastase nooruki, kelle kohta öeldi, et ta kuulus radikaalsetesse salafistlikesse ringkondadesse ning kes katsetas pommi valmistamisega.

Neljapäeval toimunud haarangud olid aga prokuratuuri teatel juba pikemat aega ette planeeritud.