Austria välisminister ei arva, et president Putin kasutas teda ära

Austria rahvuskonservatiivse Vabaduspartei välisminister Kneissl sai avalikkuse pahameele osaliseks, kui ta otsustas president Putini oma pulma kutsuda ja viimnane sinna ka tuli, lüües pruudiga tantsu, vahendab uudisteagentuur AFP.

Oma otsust tuli tal taas kaitsta emsaspäeval, kui ajakirjandus pani kahtluse alla tema sõltumatuse ja võimekuse oma tööd teha. Ta vaidles vastu, öeldes, et tema seda nii ei näe: „ma lõin Vladimir Putiniga aluse usaldusele ja tema tegi seda ka minuga - vastastikkus, mille alusel muutub võimalikuks teatud asjadest rääkimine,” ütles Kneissl usutluses ajalehele Der Standard, rõhutades, et „Vladimir ei kasutanud mind mingil moel ära”.

Ta rääkis ka küllakutse tagamaadest. tunnistades, et ta ei oodanud, et president Putin pulmakutse vastu võtab. „Otsus ta pulma kutsuda tekkis spontaansest olukorrast ja ma ei oodanud, et ta selle vastu võtab,” sõnas ta, lisades, et sinna kutsuti teiste seas ka liidukantsler Sebastian Kurz, kes ka pulmas Putiniga juttu puhus.

53-aastane välisminister abiellus üle-eelmisel nädalal Gamlitzis ärimees Wolfgang Meilingeriga.