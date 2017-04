Austria vaatleja: kuna Türgi referendumil kasutati kehtetuid sedeleid, võib kuni 2,5 miljonit häält olla võltsitud

Euroopa Nõukogu vaatlusmissiooni raames Türgi referendumit jälginud Austria parlamendisaadik Alev Korun ütles teisipäeval, et lisaks selgelt ebaausale kampaaniakorraldusele on tugevaid kahtlusi, et ka hääletusel toimusid ulatuslikud võltsingud, mis võisid otsustada referendumi tulemuse.

„See puudutab fakti, et seadus lubab hääletust ainult ametlike sedelitega,“ selgitas Korun raadiojaamale ORF. „Kõrgeim valimiskomisjon otsustas sellegipoolest – ja seadusevastaselt – lugeda kehtivaks ka ilma ametliku templita sedelid. Kahtlustatakse, et võltsida võidi kuni 2,5 miljonit sedelit.“

Police and military intimidating presence. We were nor allowed in. Militares armados en colegio electoral. #ObserversInTurkey pic.twitter.com/KUgXQCT2md — Lorena Lz de Lacalle (@lorenalacalleA) April 16, 2017

Korun lisas, et näiteks kurdi enamusega Diyarbakıri linnas takistati tema kolleegidest rahvusvahelistel vaatlejatel valimisjaoskondadesse pääsemast. Samuti viitas ta, et sotsiaalmeedias levivad videod näitavad, et osa valijaid pani valimiskasti rohkem kui ühe sedeli. Delfi lisab illustratsiooniks video, kus arvatav "Jah"-poole toetaja asetab kasti viis sedelit järjest.

#Muş’un Çatbaşı köyünde oy kullanma kabinine giren muhtar #MehmetKoçlardan, 5 zarfla kabinden çıktı. pic.twitter.com/DLZAmPpgBC — Özgür Gündem-Anf (@OzgurrGundem) April 16, 2017

„Selliseid kaebusi tuleb võtta väga tõsiselt ja igal juhul on asja ulatus selline, et võib mõjutada hääletustulemust,“ märkis Korun.