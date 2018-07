Austria teatas Saksamaa sisserändekokkuleppele reageerides, et on valmis oma lõunapiiri kaitsmiseks

Austria valitsus teatas, et on valmis võtma kasutusele täpsustamata meetmed riigi lõunapiiri kaitsmiseks, kui naaberriik Saksamaa viib ellu plaani osa sisserändajaid piirilt tagasi saata.

Austria uudisteagentuur APA teatas, et liidukantsler Sebastian Kurz, asekantsler Heinz-Christian Strache ja siseminister Herbert Kickl ütlesid täna, et kokkulepe Saksamaa valitsuskriisi lõpetamiseks viitab sellele, et Saksamaa tahab võtta kasutusele riiklikud meetmed sisserändevoolu takistamiseks, vahendab Associated Press.

Kui sellest saab Saksamaa valitsuse seisukoht, on Austria Kurzi, Strache ja Kickli sõnul valmis võtma tarvitusele meetmeid lõunapiiri kaitseks Itaalia ja Sloveeniaga.

Saksamaal sõlmitud kompromisskokkulepe näeb ette transiidikeskusi Saksa-Austria piiril ning varjupaigataotlejad, kes on taotlenud kaitset mõnes teises Euroopa Liidu riigis, saadetakse tagasi sellesse riiki või Austriasse vastavalt kokkuleppele Viiniga.