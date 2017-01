Austria tahab keelata õpetajatel klassi ees burkade kandmise

Austria valitsus kavatseb saata parlamenti seaduseelnõu, mille eesmärgiks on keelata avaliku sektori töötajatel - sh kooliõpetajatel - töö ajal molseminaiste peakatete kandmine.

Seaduseelnõu koostas välisministeerium, mida juhib minister Sebastian Kurz konservatiivsest Austria Rahvaparteist (ÖVP), koostöös immigratsiooniministeeriumiga, mida juhib sotsiaaldemokraat Muna Duzdari, kes on ka ise araabia päritolu moslem, vahendab uudisteportaal Expressen.

Kui parlament seaduseelnõu vastu võtab, keelataks mosleminaiste peakatete kandmine üleriigiliselt. Ühtlasi on tegemist karmima regulatsiooniga, kui kehtib Prantsusmaal, kus on keelu all ainult kogu keha kattev riietus, või Saksamaal, kus kõrgeim kohus võttis seadusandjatelt võimaluse keelata pedagoogidel klassi ees peakatete kandmine.

Koolides „põhjustab see stereotüüpide tekkimist ja mõjutab noori inimesi“, põhjendas keelu vajalikkust välisminister pressiesindaja vahendusel. „Austria on religioonisõbralik, aga sekulaarne riik.“

Kristlike ristide kaelas kandmist koolitundides aga ei keelata, lubas Kurz, märkides, et see on „ajaloolise kultuuriruumi“ osa.