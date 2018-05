Austria president: olin kuni 1959. aastani Eesti kodanik

Eestis visiidil viibiv Austria president Alexander Van der Bellen meenutas täna koos Kersti Kaljulaidiga antud pressikonverentsil oma siinseid juuri ja märkis, et tal endalgi oli 14. eluaastani Eesti pass.

„Minu jaoks on see visiit eriline,” ütles Van der Bellen sissejuhatavas kõnes. „Minu vanemad kohtusid ja abiellusid 1931. aastal Saaremaal. Eestist õnnestus neil lahkuda 1941. aastal." Ka presidendi vanem õde on sündinud Tallinnas, kuid ta ise sündis 1944. aastal juba Viinis.

Varem avalikkuses kajastamata detailina lisas president, et ta oli 1959. aastani Eesti kodanik ja ka tema vanemad Alexander ja Alma kasutasid reisides Eesti passi. „Tagantjärele on hämmastav mõelda, et meil oli võimalik Eesti passi kasutada, aga mu isa oli ettevõtja ja sai reisida kõikjal Euroopas – Prantsusmaal, Hispaanias – ja tema passi aktsepteeriti,” meenutas Van Der Bellen. „Stockholmis tegutses Eesti eksiilvalitsus, Londonis ja New Yorgis olid konsulaadid ja kõik toimis.”

Van Der Bellen lisas, et tema kooliajal märgiti gümnaasiumi aastaraamatusse ka iga õpilase kodakondsus. „Eesti kodanikke oli seal alati täpselt üks,” ütles ta.