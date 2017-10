Austria parlamendivalimised võitis senise välisministri Kurzi konservatiivne erakond

Austria eilsed parlamendivalimised võitis konservatiivse rahvapartei (ÖVP) 31-aastane juht, senine välisminister Sebastian Kurz, kes on lubanud uutmoodi poliitikat.

„Ma võin teile täna lubada, et võitlen muutuse eest selles riigis kogu oma jõuga,“ ütles Kurz oma toetajatele, vahendab DPA. „Ma võtan selle vastutuse suure alandlikkusega.“

ÖVP sai 31,7 protsenti valijate häältest, mida on 7,7 protsenti rohkem kui 2013. aastal.

Kurz on olnud küsitluste järgi populaarseim alates maist tänu plaanidele piirata pagulaste ja Euroopa Liidu vaesemate idapoolsete liikmesriikide võõrtööliste sisserännet.

Paremäärmuslik Austria Vabaduspartei (FPÖ), mis jagab Kurzi karmi sisserändepoliitikat, parandas eelmiste valimistega võrreldes tulemust 5,4 protsenti ja sai 25,9 protsendi valijate hääled.

Populistlik FPÖ on püüdnud muuta oma äärmuslikku kuvandit, et pärast valimisi valitsusse pääseda.

Kurz on märku andnud, et koalitsioon FPÖ-ga on üks võimalus.

Välistada ei saa aga ka ÖVP ja senise liidukantsleri Christian Kerni sotsiaaldemokraatide (SPÖ) jätkuvat koostööd. SPÖ sai 27 protsenti häältest ehk umbes sama palju kui 2013. aastal.

Liberaalne erakond NEOS sai 5,1 protsenti häältest, vasakpoolne Liste Pilz 4,3 protsenti ja rohelised 3,8 protsenti.