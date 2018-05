Austria paremäärmuslasest asekantslerile ei meeldi isikute vaba liikumine EL-is

Austria paremäärmusliku Vabaduspartei (FPÖ) juht ja asekantsler Heinz-Christian Strache peab isikute vaba liikumise õigust Euroopa Liidus selle praeguses vormis ajakohatuks.

Isikute vaba liikumine on üks Euroopa Liidu ja Euroopa ühisturu nurgakive koos kaupade ja kapitali vaba liikumise ja teenuste osutamise vabadusega. See annab igale Euroopa Liidu kodanikule õiguse otsida omale elu- ja töökohta ka väljaspool kodumaad, vahendab Der Spiegel.

Asekantsler Strache teatas aga eile õhtul Viinis, et isikute vabal liikumisel on ka negatiivsed tagajärjed ja see viib näiteks tööturul „väljatõrjumisprotsessini”. Strache sõnul on inimesi, kes on hästi kvalifitseeritud ja teenivad liiga palju ning nad tõrjutakse töötu positsiooni, sest neid asendavad odavamad töötajad.

Strache leiab, et tuleb avalikult arutada selle üle, et ei ole ka hea Euroopa arengule, kui kogu Ida-Euroopa intellektuaalne haritud potentsiaal Lääne-Euroopasse valgub. Seetõttu peab Strache sõnul olema eesmärk vähemalt osaliselt reguleerivaid lahendusi leida, et asja kõigi huvides parandada.

Austria on selle aasta teises pooles Euroopa Liidu eesistuja.