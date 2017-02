Austria kohus käskis tagaotsitava Ukraina oligarhi Firtaši USA-le välja anda

Viini kõrgem piirkonnakohus kiitis teisipäeval heaks USA taotluse anda välja Ukraina ärimees ja üks riigi rikkamaid inimesi Dmõtro Firtaš, keda USA kahtlustab korruptsioonikuriteos.

Kahtlustuse järgi organiseeris Firtaš läbi USA pankade 18,5 miljoni dollari suuruse altkäemaksu andmise India ametiisikutele, et aidata kaasa Indiasse titaaniumikaevanduste rajamisele. Uurimist alustati juba 2006. aastal.

2014. aastal võttis Austria USA palvel ärimehe vahi alla ja vabastas ta siis 125 miljoni euro suuruse kautsjoni vastu. 2015. aastal otsustati esimeses kohtuastmes USA taotlust mitte rahuldada, kuna kohus leidis, et Firtaši-vastane süüdistus on politiseeritud. Kaitse rõhus argumendile, et Firtaš on Ukraina ekspresidendi Viktor Janukovõtši poliitiline liitlane, keda USA soovib Ukraina poliitikast kõrvaldada.

Teisipäevase otsusega leidis kohus, et kaitse väited pole põhjendatud. „Me ei otsustanud selle üle, kas härra Firtaš on süüdi või mitte, vaid selle üle, kas teisel riigil on õigus selline otsus langetada,“ märkis kohtunik. Kohus rõhutas, et riigid peavad korruptsioonivastases võitluses koostööd tegema.

Otsus ei kuulu enam edasikaebamisele ja Firtaš võeti pärast istungit vahi alla. Tema väljasaatmiseks peab aga lõpliku heakskiidu andma ka Austria justiitsministeerium.