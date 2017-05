Austria kantsler teatas erakorraliste valimiste toimumisest

Austria kantsler Christian Kern teatas täna erakorraliste parlamendivalimiste toimumisest.

Valimised leiavad tõenäoliselt aset sügisel, ütles Kern telekanali ORF TV vahendusel vahetult enne koalitsioonipartneri Austria Rahvapartei üldkogu, kus konservatiivne partei valib endale uue liidri.

Välisminister Sebastian Kurzist, kes erakorralisi valimisi nõuab, saab eelduste kohaselt Rahvapartei uus juht.

Kantsler ise on varem öelnud, et tema erinevalt Kurzist mõtet erakorralistest valimistest ei toeta, kuid tunnistas täna, et senise vähemusvalitsusega jätkamine ei ole mõistlik.