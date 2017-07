Austria kantsler lubas piirikontrolli Itaaliaga mitte kehtestada

Austria liidukantsler Christian Kern üritas kolmapäeval lahendada diplomaatilist tüli Itaaliaga, lubades, et kahe riigi piirile tanke ei saadeta.

„Ajutise piirikontrolli kehtestamiseks Itaaliaga ei ole vajadust,“ ütles Kern, kelle väitel sai kogu tüli alguse valearusaamadest. Tema sõnul tehakse itaallastega koostööd endiselt väga heal tasemel.

Austria kaitseminister Hans Peter Doskozil hoiatas esmaspäeval, et kui üle Vahemere Itaaliasse saabuvate põgenike hulk ei vähene, tuleb riigil kehtestada piirikontroll ja saata piirijoont turvama sõjavägi.

Ta väljendas toona uskumust, et see saab juhtuma õige pea. Itaalia nägi selles ähvardust ja kutsus vaibale Austria suursaadiku, hoiatades, et see võib mõjuda kehvasti kahe riigi julgeolekualasele koostööle.

Tänavu on üle Vahmere Itaaliasse saabunud pea 85 000 põgenikku.

Täna Tallinnas algaval Euroopa Liidu justiits- ja siseministrit e mitteametlikul kohtumisel otsitakse lahendust Itaaliat vaevavale majandusmigrantide voolule.