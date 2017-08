Austria Alpides hukkus viis inimest

Austria lõunaosas Zillertali orus sai surma viis mägironijat, teatas politsei.

Alpinistide seas oli ka kuues inimene, kes toimetati vigastustega Salzburgi.

Zillertali Alpidena tuntud piirkonda, mille kõrgus on ligemale 2000 meetrit merepinnast, saadeti täna hommikul viis päästekopterit. Võimude teatel ronisid kuus inimest mäkke, kui nende köis paistis purunevat.

„Me arvame, et nende köis võis puruneda,“ ütles Punase Risti päästja Anton Voithofer.

Ametnike sõnul asusid mägironijad liustike all asuvas piirkonnas, kus oli suur varingute oht, ja see võis neile ka saatuslikuks saada. Õnnetuse täpsemad asjaolud on siiski veel väljaselgitamisel.

Ohvrite nimed ja päritolu ei ole veel teada.