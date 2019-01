Austraalias vahistati välisesindustele 38 kahtlast pakki saatnud mees

Päästetöötajaid nähti Suurbritannia, USA, Šveitsi, Pakistani, India, Kreeka, Lõuna-Korea, Uus-Meremaa, Itaalia, Hispaania ja Prantsusmaa konsulaatide juures, teatas Austraalia meedia.

Seotud lood: Saatkondadele ja konsulaatidele Austraalias saadeti kahtlasi pakke

Pakid sisaldasid teadmata ainet, mis pärines mehe kodust Sheppartonist, mis asub umbes 200 kilomeetrit Melbourne’ist põhjas, teatas politsei.

Võimud teatasid, et on kätte saanud 29 pakki ja väljendasid kindlust, et leiavad ka ülejäänud.