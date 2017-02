Austraalias on 7 protsenti katoliku preestritest süüdistatud lapsepilastamises

Seitset protsenti Austraalia katoliku kiriku preestritest on viimaste aastakümnete jooksul süüdistatud laste seksuaalses kuritarvitamises, teatas asja uurimisega seotud jurist esmaspäeval.

Statistika avaldati Austraalia laste seksuaalsele kuritarvitamisele institutsionaalse reageerimise kuningliku komisjoni kuulamise avasõnavõtus. Kuninglik komisjon, mis on Austraalia kõrgeim juurdluse läbiviimise vorm, on uurinud alates 2013. aastast, kuidas katoliku kirik ja teised institutsioonid on reageerinud aastakümnete jooksul laste seksuaalsele kuritarvitamisele, vahendab Associated Press.

Komisjon on varem kuulanud suure hulga vaimulike kuritarvitamise all kannatanud inimeste häirivaid tunnistusi. Probleemi täielik ulatus ei saanud aga selgeks enne esmaspäeva, kui komisjon avaldas kogutud statistika.

Komisjon leidis, et aastatel 1980-2015 teatas 4444 inimest, et neid on kuritarvitatud enam kui tuhandes katoliiklikus institutsioonis üle Austraalia, teatas komisjoni abistav juhtiv jurist Gail Furness. Ohvrite keskmine iga oli tüdrukute puhul 10,5 ja poiste puhul 11,5 aastat.

Aastatel 1950-2010 on kokku seitset protsenti Austraalia preestritest süüdistatud laste seksuaalses kuritarvitamises, teatas Furness.