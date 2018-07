Austraalias leiti prügikastist 17 aastat kadunud olnud mees

Austraalias Melbourne’i linnas leiti hoidlas inimese surnukeha, mille politsei tuvastas kui 17 aastat kadunud olnud kunstnik.

Töötajad leidsid hoidlat koristades John Cristianose jäänused, kes jäi kadunuks 2001. aastal ning keda viimati nähti hooldekodus.

Politsei sõnul oli Cristianos juba pikemat aega olnud oma perest võõrandunud, kui ta ära kadus. 2011. aastal läbi viidud uuring tuvastas, et Cristianos suri tõenäoliselt 11. juulil 2001. aastal või pärast seda. Surma põhjust ja asjaolusid ei olnud võimalik tuvastada.

„Kuigi tema viimasest nägemisest on möödunud 17 aastat, usume, et on veel inimesi, kes teavad, mis Johniga juhtus,“ sõnas kadunud inimeste otsinguga tegelev detektiiv Andrew Stampe. „Ilmselgelt pidi midagi tõsist juhtuma, kui ta keha visati prügikasti ning hoiti mitu aastat luku taga.“

Victoria linna politsei sõnul oli Cristianos tihti seadusega vastuolus, seoses narkootikumide kasutamise ja kallaletungidega.