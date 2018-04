Austraalias hukkunud eestlase kojutoomiseks hakati annetusi koguma

Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariigis Nelson Bayst läänes reede hommikul raskes liiklusõnnetus hukkunud Eestist pärit noormehe kojutoomiseks hakati annetusi koguma.

Ööl vastu reedet, veidi enne kella üht, kutsuti päästeteenistus Salamander Baysse, kus sõiduauto Mazda 3 oli sõitnud teelt välja vastu puud, vahendas väljaanne New of the Area.

Veebilehel Go Fund Me kogutakse nüüd annetusi, et auto tagaistmel sõitnud Eestist pärit 30-aastane Lauri, kes suri teel haiglasse, saaks väärikalt kodumaale tuua, kus leinaval perekonnal oleks võimalik ta mulda sängitada.

Ainuüksi kahe päevaga on annetusi laekunud 20 000 dollari jagu, mis on pool vajaminevast summast.