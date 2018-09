Austraalias alustati juurdlust maasikatesse peidetud nõelte kohta

Üks mees on nõela sisaldanud maasika söömise järel haiglasse viidud, vahendab BBC News.

Maasikaid on poodidest müügilt eemaldatud ning Uus-Meremaa suur hulgikaubandusettevõte teatas, et on peatanud ettevaatusabinõuna importmaasikate müügi.

Austraalia terviseminister Greg Hunt andis Austraalia ja Uus-Meremaa toiduohutuse ametkonnale korralduse asja uurida.

„See on väga õel kuritegu ja üldine rünnak elanikkonna vastu,” ütles Hunt.

Asja uurivad ka kohalikud võimud, aga ühtegi kahtlusalust pole kindlaks tehtud.

Nõeltest maasikates teatati kõigepealt eelmisel nädalal Queenslandis ning siis levis see Uus-Lõuna-Walesi, Victoriasse, pealinnaterritooriumile, Lõuna-Austraaliasse ja Tasmaaniasse.

Maasikakasvatajad ja politsei kahtlustavad, et mõnedel juhtudel võib olla tegemist kuriteo kopeerimisega.

Queenslandi osariigi valitsus on välja pannud 100 000 Austraalia dollari suuruse vaevatasu informatsiooni eest, mis aitab loosse selgust tuua.