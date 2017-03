Austraalia troopilist kirderannikut räsib võimas torm

Neljanda kategooria torm, tsüklon Debbie, kus tuule kiirus on kuni 72 meetrit sekundis, saabus rannikule Airlie Beachi kuurortlinna lähedal Queenslandi osariigis, teatas Austraalia meteoroloogiabüroo (ABM), vahendab Associated Press.

Ametnikud hoiatasid, et aeglaselt liikuv torm võib piirkonnas möllata mitmeid tunde, enne kui sisemaale liikudes nõrgeneb.

Queenslandi politseivoliniku Ian Stewarti sõnul puudutab torm enam kui 300 kilomeetri laiust rannikuala.

Madalamatest piirkondadest tormi teel evakueeriti esmaspäeval tuhandeid inimesi. Sajad koolid on teisipäeval suletud ning pärastlõunal oli ilma elektrita enam kui 20 000 inimest.

„Tingimused halvenevad kiiresti,“ ütles Austraalia peaminister Malcolm Turnbull parlamendi ees. „Hoolitsege enda eest ja olge ohutus kohas. Olge valmis kuni kolmapäevani ühes kohas varjus olema.“

Torm kujutab endast tõsist ohtu ka piirkonna põllumajandusele. Seal kasvatatakse erinevaid puu- ja juurvilju, sealhulgas tomateid, mangosid ja pipraid.

Loe veel

Video from northeast Australian coast shows powerful Cyclone Debbie as it made landfall, packing winds up to 160 mph https://t.co/QFsho2gqCZ pic.twitter.com/9f9ghaG6dF

— ABC News (@ABC) March 28, 2017