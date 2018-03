Austraalia tagandatud asepeaminister: mu alluv kannab minu last

Austraalia asepeaminister Barnaby Joyce, kel tuli ametist lahkuda pärast armuafääri oma endise personali liikmega, ütles laupäeval, et tõenäoliselt ootab tema endine alluv tema last.

Joyce ütles uudistekanalile Fairfax Media, et ta peab ennast oma meedianõuniku Vikki Campioni oodatava lapse bioloogiliseks isaks, kuigi tal ei ole selle suhtes endiselt täit kindlust, vahendab uudisteagentuur Reuters.

„Ma ütlen, et see laps on minu, olge lahked,“ ütles Joyce. „Ja kui ma võin ütelda: isegi, kui see laps ei ole minu, ei oleks mul vahet, sest ma teeksin selle kõik siiski läbi, ma endiselt armastaksin teda (oma alluva last –toim).“

Austraalia poliitikaelu raputanud skandaal sundis peaminister Malcolm Turnbulli avalikult teatama, et ta keelab seksi ministrite ja nende personali liikmete vahel. „Ministrid peavad vastavalt käituma. Neil ei tohi olla seksuaalsuhteid oma personaliga – kõik,” ütles Turnbull ajakirjanikele, kui Joyce’i afäär meedianõunik Campioniga avalikustati.

Afäär tuli välja, kui oponentides tekitas küsimusi, miks sai Campion mullu erakonnas vaikselt kaks töökohta. Joyce vabandas skandaali avalikuks tuleku järel, kuid keeldus esialgu selle tõttu tagasi astumast, andes lõpuks siiski survele järele, kui Austraalia senat võttis vastu otsuse, milles kutsuti Joyce’i viivitamatult ametist lahkuma.