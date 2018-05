Austraalia seitsmeliikmelise pere tappis üks nende endi seast

Tapetud pere Foto: Politsei

Austraalia viimase kolmekümne aasta ohvriterohkeimat tulistamist, milles sai surma seitse inimest – neli last ja kolm täiskasvanut - ühest perest, uurivad politseinikud on jõudnud järeldusele, et mõrvar oli üks pereliikmetest.