Austraalia režissöör sai Kambodžalt kuningliku armuandmise

69-aastane Ricketson vahistati spionaaži ja riigi julgeoleku kahjustamise eest, kuna lennutas drooni üle poliitilise ürituse.

Augustis määrati talle kuueaastane vangistus ja tema kuuepäevast protsessi pidasid inimõiguste grupid farssiks. Protsessi käigus tuli iseloomustavaks tunnistajaks ka Hollywoodi režissöör Peter Weir.

Prokurör süüdistas Ricketsoni spionaažis ja kahtlustas, et austraalase töökoht filmitegijana on kate luuretööle. Prokurör ei osanud nimetada, millise riigi eest Ricketson luuretöid teeb.

Reedel sai Ricketson kuningliku armuandmise pärast seda, kui peaminister Hun Sen seda Kambodža kuningalt palus.

„Me saadame ta täna riigist välja,“ teatas immigratsiooniosakonna pressiesindaja Keo Vanthan. „Otsime talle sobilikku lendu.“

Ricketsoni advokaat Kong Sam Onn kinnitas, et filmitegija lahkub riigist ja lisas, et tema viisa kehtivus on lõppenud.