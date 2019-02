Austraalia peaministri sõnul tabas riigi erakondi ja parlamenti riikliku tegija küberrünnak

Morrisoni avaldus järgnes häkkimiskatse uurimisele. Alguses arvati, et see puudutas ainult parlamendi servereid, vahendab BBC News.

„Selle töö käigus saime me teadlikuks, et see puudutas ka mõnede poliitiliste parteide – liberaalide, leiboristide ja rahvuslaste – võrke,” ütles Morrison täna Austraalia parlamendi esindajatekojas.

Peaminister ei öelnud, milline välisriik, kui üldse mõni, kahtluse all on. Ta ütles, et ei anna lisainformatsiooni operatsioonilistes küsimustes.

Austraalia Küberjulgeolekukeskus teatas, et kuigi erakondade süsteemid sattusid ohtu, pole veel teada, kas informatsiooni on varastatud.

„Me oleme tarvitusele võtnud mitmeid meetmeid meie valimissüsteemi puutumatuse tagamiseks,” ütles liberaalide ja rahvuslaste koalitsiooni juhtiv Morrison.

Austraalias toimuvad sel aastal parlamendivalimised.

Austraalia leiboristide juht Bill Shorten ütles, et küberrünnakud tekitavad tõsist muret pärast pahatahtlikku tegevust teistes riikides.

„Me ei saa olla rahulolevad, nagu see hiljutine tegevus, millest peaminister teatas, näitab, me ei ole erand ega immuunne,” ütles Shorten.

Austraalia meedia on viimaste aastate küberrünnakutes süüdistanud näiteks Hiinat.