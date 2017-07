Austraalia peaminister nõuab USA-lt vastuseid austraallanna seletamatu tapmise kohta politsei poolt

Austraalia peaminister Malcolm Turnbull teatas, et nõuab USA võimudelt vastuseid austraallanna Justine Damondi „seletamatu“ tapmise kohta politsei poolt Minneapolises, kusjuures Damond oli ise helistanud politseisse, et teatada võimalikust kuriteost.

USA võimud uurivad intsidenti. Samas on teatatud, et tulistanud politseinikku ei saa sundida avaldust tegema, vahendab BBC News.

Turnbull teatas, et Austraalia valitsus peab teada saama, mis „läks traagiliselt valesti“.

„Kuidas saab pidžaamas tänaval abi otsivat naist niimoodi tulistada?“ küsis Turnbull kolmapäeval. „See on šokeeriv tapmine ja jah, me nõuame vastuseid tema perekonna nimel.“

USA meedia teatel oli 40-aastane Damond pidžaama väel ja lähenes politseiauto juhipoolsele uksele, kui ta laupäeval maha lasti.

Politseinik Mohamed Noor, kes istus kõrvalistmel, tulistas oma relvast üle roolis olnud partneri ja läbi autoukse Damondile kõhtu.

Iga politseinik ja politseiauto Minneapolises on varustatud kaameraga, kuid seda juhtumit ei salvestatud.

Minneapolise linnapea Betsy Hodges ütles, et püüab saada informatsiooni, miks Noor ja tema partner kaamerat tööle ei pannud.

„Me ei saa sundida politseinik Noori avaldust tegema,“ ütles Hodges. „Jäänud on suured küsimused, mis on endiselt alles ja millele me loodame varsti vastused leida.“