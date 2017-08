Austraalia peaminister: koloniaalaegsete monumentide mahavõtmine on stalinistlik

Austraalia peaminister Malcolm Turnbull võrdles reedel üleskutseid loobuda inglise kolonialistide ausammastest, sh maadeavastaja James Cooki omast, stalinistlike katsetega kirjutada ümber ajalugu.

Valitsus on olnud üha suurema avalikkuse surve all kaaluda ausammaste eemaldamist pärast sarnasi vaidlusi konföderatsiooniaegsete kindralite monumentide üle Ameerika mandril, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Austraalia suurim linn Sydney vaeb, kas eemaldada Hyde Parkist sinna 1879. aastal paigaldatud ausammas maadeavastaja James Cookile, kes uuris oma ümbermaailmareisidel esimesena Austraalia idarannikut.

Vaidlus tekkis samba jalamil oleva kirjeldusega, mis annab teada: „avastas selle territooriumi: 1770“. Aborigeenid olid aga kontinendil elanud juba tuhandeid aastaid enne Cooki maabumist Botany Bayl.

Turnbull avaldas kujude mahavõtmisele nüüd tugevat vastuseisu. „Me ei saa võtta osa stalinistlikust katsest pühkida minema või kustutada osa meie ajaloost,“ ütles ta raadiokanalile 3AW.

„Katsed meie ajalugu muuta on valed,“ hurjutas Turnbull. „Kõik need ausambad ja monumendid on osa meie ajaloost ja me peaksime neist lugu pidama ja neid säilitama – ja kindlasti püstitama teisigi monumente, ausambaid ja vaatamisväärtusi, mis selgitavad meie ajalugu.“