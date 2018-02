Austraalia peaminister keelas ministrite seksi nende personali liikmetega

Austraalia peaminister Malcolm Turnbull teatas, et keelab seksi ministrite ja nende personali liikmete vahel. Põhjuseks on asepeaminister Barnaby Joyce’i armuafäär oma endise alluvaga.

Turnbull mõistis Joyce’i pressikonverentsil hukka „šokeeriva valeotsuse” eest, vahendab BBC News.

Joyce saadetakse alates esmaspäevast sundpuhkusele, kuni uuritakse, kas ta on rikkunud ministrite käitumisreegleid. Nii Joyce kui ka Turnbull eitavad, et mingeid reegleid oleks rikutud. Turnbull ütles aga, et vaatab ministrite käitumiskoodeksi põhjalikult üle.

„Ministrid peavad vastavalt käituma. Neil ei tohi olla seksuaalsuhteid oma personaliga – kõik,” ütles Turnbull ajakirjanikele.

Skandaal on Austraalia poliitikaelu valitsenud alates eelmisest kolmapäevast, kui Joyce’i afäär meedianõunik Vikki Campioniga avalikustati.

Turnbull ütles, et Joyce on põhjustanud „kohutavat valu ja alandust” oma lahus elavale naisele Natalie Joyce’ile, nende neljale tütrele ja Campionile.

„Barnaby tegi šokeeriva valeotsuse afääriga tema büroos töötava noore naisega,” ütles Turnbull.

Joyce vabandas teisipäeval avalikult.

Neljapäeval võttis Austraalia senat vastu otsuse, milles kutsutakse Joyce’i tagasi astuma, kuid sellel ei ole siduvat jõudu.

Joyce’ile on esitatud küsimusi kahe töökoha kohta erakonnas, mis eelmisel aastal Campionile anti. Käitumiskoodeksi järgi peab Turnbull heaks kiitma iga sellise töökoha andmise erakonna kõrgetasemelise liikme partnerile.

Nii Joyce kui ka Turnbull väidavad aga, et Campion ei olnud sel ajal asepeaministri partner.