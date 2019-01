Austraalia lubas pere juurest põgenenud Saudi Araabia naise varjupaigataotlust hoolikalt kaaluda

Rahaf Mohammad Al-Qununi meeleheitlikke püüdeid Austraaliasse jõuda kaalutakse hoolikalt, kui ÜRO leiab, et ta on ohus, teatas Austraalia ametnik AFP-le.

Konservatiivse perekonna väidetava ahistamise eest põgenenud Qunun ütleb, et püüdis jõuda Austraaliasse turistiviisaga.

Naise peatasid aga teel Tai võimud Saudi Araabia valitsuse taotlusel. Viimane nõudis, et Qunun naaseks perekonna juurde.

Qunun barrikadeeris end Bangkoki lennujaama hotellituppa, keeldus lahkumast ja postitas sotsiaalmeediasse varjupaigapalveid, et oma saatusele tähelepanu tõmmata.

Praegu hindab Qununi olukorda ÜRO põgenikeagentuur.

Inimõiguslased on väljendanud muret, et Austraalia valitsus, millel on sisserände asjus range poliitika, võib Qununilt turistiviisa ära võtta.

Austraalia ametnik ei kinnitanud ega lükanud ümber viisa äravõtmist, aga ütles, et see ei mängi Qununi Austraaliasse jõudmise püüdlustes mingit rolli.

„Al-Qununi igasugust humanitaarviisataotlust kaalutakse hoolikalt, kui UNHCR-i protsess on lõpule jõudnud,” ütles ametnik. „Kas inimesel on külastajaviisa, ei oma selle protsessi jaoks tähtsust.”

Austraalia avaldas Tai võimudele vaikselt survet ÜRO ametnike Qununi juurde lubamiseks ja tahab nüüd, et asjaga tegeldaks võimalikult kiiresti.