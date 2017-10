Austraalia kohus otsustas, et asepeaministril pole õigust parlamendis olla ja koalitsioon kaotas enamuse

Austraalia kõrge kohus otsustas täna, et asepeaminister Barnaby Joyce’il ei ole topeltkodakondsuse tõttu õigust parlamendi liikmeks jääda, mis läks valitsuskoalitsioonile maksma ühekohalise enamuse parlamendis.

Peaminister Malcolm Turnbulli paremtsentristlik koalitsioon on nüüd keerulises olukorras. Turnbulli liberaalne partei on koalitsioonis väiksema rahvusparteiga, mille juht oli Joyce, vahendab Reuters.

Turnbull peab nüüd saavutama kolmest sõltumatust parlamendiliikmest vähemalt ühe toetuse, et valitsus vee peal püsiks. Kaks neist on oma toetust lubanud.

Opositsiooniline leiboristlik partei läks kohe rünnakule ja ähvardas õiguslikult vaidlustada iga otsuse, mille Joyce on pärast eelmisel aastal toimunud valimisi teinud.

Joyce on üks seitsmest parlamendiliikmest, keda nimetatakse „Citizenship Seven”, kelle õigus parlamendis istuda on viimaste kuude jooksul kahtluse alla seatud, sest leiti, et neil on topeltkodakondsus. Selline staatus on aga Austraalia põhiseaduses poliitikutele keelatud, et hoida ära mitme isanda teenimine.

Turnbull on täiendava surve all, sest keeldus sundimast Joyce’i tagasi astuma, kui kohus tema juhtumi arutusele võttis. Joyce loobus oma Uus-Meremaa kodakondsusest augustis.

Kõik seitse parlamendiliiget võtsid omaks, et olid valimiste ajal topeltkodakondsed, kuid väitsid, et ei teadnud ise seda. Mõned olid saanud teise kodakondsuse sünnijärgselt, teised päritolu alusel.

Lisaks Joyce’ile leiti veel nelja parlamendiliikme kohta, et neil pole õigust selles ametis olla.