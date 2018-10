Austraalia keelab kristlikes koolides geinoorte vastase poliitika

50-aastane paremtsentristlik peaminister Morrison ütles ajakirjanikele, et „uus seadus garanteerib, et ühtki õpilast ei visata koolist välja pelgalt tema seksuaalse orientatsiooni tõttu“, vahendab uudistekanal BBC.

Austraalias on pärast geiabielude seadustamist puhkenud debatt, kas kristlikel-islamistlikel koolidel peaks olema õigus keelduda kooli vastuvõtmast last, kelle seksuaalne sättumus ei ole traditsiooniline. On teada mitmetest juhtumitest, kus last ei võeta haridusastusse vastu mitte sellepärast, et tal on probleeme õpitulemuste või käitumisega, vaid ainuüksi sellepärast, et ta juhtub olema gei või lesbi.

Usuvabaduse raport, mis väljastati eelmisel nädalal, soovitas teha võimalikuks harrastada praktikat, mille kohaselt mitteriiklikel koolidel oleks võimalik ühesugustel alustel keelduda geide vastuvõtmisest üleriigiliselt.

Kui veel kolmapäeval leidis peaminister Morrsion, et raportit, mis pakkus ka teatud lahendusi geinoorte kaitseks, tuleks hoolikalt ja lugupidavalt kaaluda, siis juba laupäeval oli ta kindlameelselt diskrimineerimise vastu, öeldes, et uue seadusega tehtaks seesugusele praktikale lõpp.