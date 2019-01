Austraalia ajakirjanik: koopas lõksus olnud Tai poisid toodi välja köidetud kätega ja ketamiiniunes

Päästmise ajal paljastati, et poisid said kergeid rahusteid, et nad päästmise käigus paanikasse ei satuks, aga tõde on palju keerulisem, vahendab News.com.au.

Poisid said märksa kangemaid uimasteid ja nende käed kinnitati seljale, et nad ei saaks näomaski ära rebida, kui nad ärkama peaksid.

„Närvide rahustamiseks öeldi vanematele, et poistele õpetati, kuidas sukelduda, ja meedia teatas, et igaüks neist on õhuvooliku otsas ja ujub siis välja, üks päästesukelduja ees ja teine taga,” kirjutab Cochrane oma raamatus. „See polnud tõsi. Need, kes olid sees üleujutatud tunnelites olnud, teadsid, et ei olnud mingit võimalust, et laps, kes polnud kunagi varem sukeldunud, võiks jõuda läbi mudase ja reetliku takistusraja. Ainus lootus oli nad uinutada, panna neile näole silikoontihenditega hapnikumaskid ja lasta asjatundlikel koopasukeldujatel nad välja kanda. Aga oli otsustava tähtsusega, et maskid sobiksid täpselt, muidu oleksid nad võinud uppuda.”

Cochrane kirjutab, et paljude päästmiseks kohale toodud maskide hulgas olid vaid neli piisavalt väikesed, et poistele sobida, ja ka need olid kõige väiksematele suured.

Esimene väljatoodu oli 14-aastane poiss nimega Note.

Talle anti allaneelamiseks rahustit ja siis süstis Austraalia koopasukelduja, dr Richard Harris, anestesioloog „Dr Harry” talle mõlemasse jalga ketamiini, kuni ta teadvuse kaotas.

Note pandi sukeldumisülikonda, rinnale kinnitati õhuballoon ja näole pandi väike kogu nägu kattev mask.

Poole minutiga hakkas Note normaalselt hingama ja sukeldujad kinnitasid ta käed selja taha.