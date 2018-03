Austini pommimees sai teadete kohaselt politseioperatsiooni käigus surma

Kahtlusalune tapeti pärast lõhkekeha väidetavat õhkimist osariikide vahelise maantee ääres Austinist põhjas, teatas CBS News.

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) agendid viivad teadete kohaselt sündmuspaigal läbi juurdlust.

Varem jagati USA meedias valvekaamerafotosid huvipakkuvast isikust, kelleks oli blondide juustega valge mees.

BREAKING: Austin bombing suspect dead. News briefing expected later this morning w/ @Austin_Police & @FBI at scene off I-35 near Round Rock

WATCH LIVE coverage on https://t.co/cBRcv2u1AP: https://t.co/8bVRGToc7T@News4SA