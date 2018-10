Astronaut Chris Hadfield: rahvusvahelise kosmosejaama meeskond on sisuliselt nagu üksikule saarele jäetud

Kosmoselaevaga Sojuz MS-10 toimus eile teel ISS-i avarii ja selle meeskond tegi Kasahstanis hädamaandumise.

Interfax teatas anonüümsele allikale viidates, et praegu ISS-is viibivad üks naine ja kaks meest võivad olla sunnitud sinna jääma jaanuari alguseni.

Hadfield ütles, et kosmoses olev meeskond võib olla sunnitud ootama üsna kaua, kuni nad päästetakse, sest uue meeskonna saab üles saata alles siis, kui probleemid Sojuziga on lahendatud.

„Teiste (laevade) korda saamine võttis üle kahe aasta,” ütles Hadfield, kuid ta ei arva, et seekord läheks nii kaua.

Kogenud Kanada astronaut, kes on ka ise Sojuziga lennanud, ütles, et kosmonaut Aleksei Ovtšinin ja astronaut Nick Hague võisid end maa poole sööstes tunda „nagu tiiki visatav kivi. See ujub hetkeks ja siis põrkab see kokku vee tihedusega ja siis sind tõesti pidurdatakse. Nad võisid tunda midagi sellist nagu kuue- või seitsmekordne kehakaal. Nii et nad litsutakse laiaks, aga nii toimub enamikul kosmoselendudel”.

Hadfield lisas, et vaimselt tunnevad Ovtšinin ja Hague ilmselt viha ja pettumust, sest ei pääsenud kosmosesse.

„Kui kuulata meeskonna hääli, eriti komandöri Alekseid, siis ta ei kõla üldse hirmununa. Tegelikult on ta rahulik, väljaõpetatud, tegeleb probleemiga,” kiitis Hadfield.