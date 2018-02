Assange’il tuleb jääda Ecuadori saatkonda

Ecuadoril tuli tunnistada suutmatust jõuda kokkuleppele Suurbritanniaga, tagamaks Wikileaksi asutaja Julian Assange’i elu ja puutumatus USA tegevuse eest.

Ecuadori välisminister Maria Fernanda Espinosa ütles reedel, et Ühendkuningriik keeldus Assange’i vabastamist kaaluma. „Vahenduse küsimuses pean ausalt ütlema, et see ei olnud edukas, sest vahendamiseks on vaja kahte osapoolt: Ecuador on valmis, kuid mitte tingimata teine pool,“ tõdes ta.

Espinosa sõnul jätkab Ecuador võimaluste otsimist, kuidas Assange saaks saatkonnast lahkuda.

46-aastane Assange kolis Ecuadori saatkonda Londonis 2012. aastal, et vältida väljaandmist Rootsile, kus talle olid esitatud süüdistused vägistamises ja seksuaalses kallaletungis.

Rootsi prokuratuur loobus süüdistustest eelmise aasta mais, kuid Assange püsib endiselt saatkonnas, kartes, et ta vahistatakse kautsjoni vastu vabastamise tingimuste rikkumise pärast.

Hiljuti sai Assange’ist Ecuadori kodanik, kuid Briti valitsuse teatel ei muuda see tema õiguslikku staatust.

USA peaprokurör Jeff Sessions ütles eelmisel aastal, et Assange’i vahistamine on USA prioriteet.