Assadit toetava Hizbollah’ juht kuulutas Süüria sõja võidetuks

Süüria valitsuse Liibanoni liitlane Hizbollah kuulutas Süüria sõja võidetuks, nimetades edasisi kokkupõrkeid vaid „hajutatud lahinguteks“.

Hizbollah’ juht Sayyed Hassan Nasrallah teatas Süüria presidendi Bashar al-Assadi vastastele viidates, et „teise projekti rada on ebaõnnestunud ja ta tahab mõnede edusammude üle läbirääkimisi pidada“, vahendab Reuters.

„Me oleme sõja võitnud… ja see, mis jääb, on hajutatud lahingud,“ ütles Nasrallah, kelle Iraani toetatud rühmitus on saatnud Süüriasse Assadi poolele sõdima tuhandeid võitlejaid.