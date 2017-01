Assad teatas, et on valmis kõige üle läbi rääkima, ja lubas kogu Süüria tagasi võtta

Süüria president Bashar al-Assad ütles, et tema valitsus on valmis pidama Kasahstanis läbirääkimisi kõige üle, kuid ei ole veel kindel, kes esindab opositsiooni, ja ühtki kuupäeva pole paika pandud.

Assad ütles, et Türgi ja Venemaa vahendatud relvarahu rikutakse ning armee võtab tagasi kogu Süüria, sealhulgas mässuliste käes olevad alad Damaskuse lähedal, kus on puruks pommitatud kriitilise tähtsusega veehaare, vahendab Reuters.

Assadi sõnul on valitsuse delegatsioon valmis Astanasse sõitma, kui rahukonverentsi aeg on paika pandud.

„Me oleme valmis kõige üle läbi rääkima,“ ütles Assad. Küsimusele, kas see hõlmab ka tema positsiooni presidendina, vastas Assad: „Jah, aga minu positsioon on seotud põhiseadusega. Kui nad tahavad seda punkti arutada, peavad nad arutama põhiseadust.“

Assad andis mõista, et igasugune uus põhiseadus tuleb panna referendumile ning presidendi valimine on Süüria rahva asi.

„Kes on seal teiselt poolelt? Me ei tea veel. Kas see on tõeline Süüria opositsioon?“ küsis Assad.

Ta heitis kõrvale rühmitused, mida tema sõnul toetavad Saudi Araabia, Prantsusmaa ja Suurbritannia, sest Assadi sõnul peavad Süüria asju arutama Süüria organisatsioonid. Süüria opositsiooni peamist katusorganisatsiooni Kõrget Läbirääkimiste Komiteed toetab Ar-Riyad.

Vaba Süüria Armee nime all tegutsevad rühmitused teatasid varem sel kuul, et külmutasid igasugused läbirääkimised võimaliku osalemise üle Astana läbirääkimistel relvarahu rikkumiste pärast peamiselt Wadi Baradas Damaskuse lähedal.

Assadi sõnul hoiab Wadi Baradat enda käes džihadistlik rühmitus, mis ei käi relvarahu alla.

Küsimusele, kas valitsus kavatseb Islamiriigi käes oleva Raqqa tagasi võtta, ütles Assad, et Süüria armee roll on vabastada iga toll Süüria maast ja kogu Süüria peaks olema riigi võimu all.