Assad lendas Venemaale Putiniga arutelu pidama

Vene president Vladimir Putiniga kohtus Süüria president Bashar al-Assadiga, kes väisas neljapäeval oma ametivenna Musta mere äärset asuvat suveresidentsi.

Arutelu oli üksikasjalik ja seda peeti sõjaliste ja poliitiliste arengute üle Süürias, ütles pressisekretär Dmitri Peskov

Tema sõnul leidis Vene president, et aeg on soodne poliitilise protsessi alustamiseks Süürias. „Johtuvalt sõjalisest edust, on loodud vajalikud tingimused, mis võimaldavad alustada suure ulatusega poliitilist protsessi,” vahendab uudisteagentuur Ria Novosti Putini sõnu.

Assadi sõnul saab see protsess olema aga keeruline, sest osa riike ei soovi olukorra stabiliseerumist. Ta lubas siiski rahuprotsessi jätkata.