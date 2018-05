Assad: kolmas maailmasõda ei ole võimalik tänu Venemaa targale juhtkonnale

Süüria president Bashar al-Assad kuulutas intervjuus ametlikule uudisteagentuurile SANA, et Venemaa ei lase muutuda Süüria konfliktil kolmandaks maailmasõjaks.

Assadilt küsiti, kas kolmas maailmasõda on võimalik, võttes arvesse olukorda regioonis, vahendab Gazeta.ru.

„Ei, ühel põhjusel: sellepärast, et õnneks on olemas tark juhtkond Venemaal,” ütles Assad.

Assadi sõnul ei kujutas Vene-Ameerika suhted praegu endast midagi enamat kui külma sõda.

„Ma loodan, et me ei näe mingit otsest konflikti nende üliriikide vahel, sest see on see, mis läheb ülejäänud maailma jaoks kontrolli alt välja,” märkis Assad.