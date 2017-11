Assad käis Sotšis Putiniga Süüria sõjajärgse poliitilise protsessi põhimõtteid arutamas

Venemaa president Vladimir Putin võttis eile Sotšis vastu Süüria presidendi Bashar al-Assadi ning arutas poliitilise protsessi organiseerimise aluspõhimõtteid Süürias.

„20. novembril toimusid Vene Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini läbirääkimised Süüria Araabia Vabariigi presidendi Bashar al-Assadiga, kes külastas Venemaad töövisiidiga,” öeldakse Kremli veebilehel avaldatud teates Interfaxi vahendusel.

Kohtumisel osalesid ka Venemaa kaitseministeeriumi ja kindralstaabi juhtkonnad.

„Tahaksin teiega väga arutada poliitilise protsessi organiseerimise aluspõhimõtteid, teie toetatud Süüria rahvaste kongressi läbiviimist. Tahaksin väga kuulda teie hinnanguid tänasele asjade seisule ja olukorra arenguperspektiive, sealhulgas teie nägemust poliitilisest protsessist, mis, nagu me ette kujutame, peab lõpptulemusena kindlasti toimuma Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni egiidi all,” ütles Putin. „Ka selle protsessi enda käigus arvestame me ÜRO aktiivse osalusega ning ka lõppstaadiumis.”

Assad märkis, et eriti pärast võitu terroristide üle on Süüria loomulikult huvitatud poliitilise protsessi edasiliikumisest ja Venemaa abist selle juures.

Loe veel

Assad rõhutas, et olukord, mis poliitilises mõttes kohtadel tekkinud on, lubab arvestada edasiminekuga poliitilises protsessis. „Me arvestame Venemaa toetusega selles, et tagada väliste tegijate mittesekkumine poliitilisse protsessi ning et väljastpoolt toetataks ainult protsessi, mille viivad läbi süürlased ise,” ütles Assad.

Putin hindas läbirääkimisi Assadiga väga põhjalikeks. Ta märkis, et vestlus puudutas kõiki aspekte, mis on seotud olukorra normaliseerimisega Süürias, sealhulgas ka järgmisi samme poliitilisel rajal.

Seoses sellega tuletas Putin meelde, et Sotšis toimub sel nädalal kolmepoolne Venemaa-Iraani-Türgi kõrgeimal tasemel tippkohtumine.