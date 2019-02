Asevälisminister Rjabkov: Venemaa teeb kõik USA rakettide Baltimaadesse paigutamise vastu

„Ma teen kõik, et seda ei juhtuks,” ütles Rjabkov. „Ma olen kindel, et kõik need, kes osalevad meie poolelt nii või teisiti välispoliitilises tegevuses, kaitsesfääris ja julgeoleku tagamises, töötavad nagu üks meeskond, et mitte lasta tekkida olukorral, mis tähendaks kõige selle kokkuvarisemist, mis moodustas aastakümnete jooksul Euroopa julgeoleku tuuma.”

Venemaa strateegiliste raketivägede ülema konsultant, strateegiliste raketivägede peastaabi endine ülem, kindralpolkovnik Viktor Jessin ütles varem TASS-ile, et USA rakettide lennuaeg Baltimaadest Moskva regiooni nende paigutamise korral sinna, täpsemalt Eestisse, hakkab sõltuma sellest, millist tüüpi raketid sinna paigutatakse ja milline on nende lennutrajektoor. Kui see toimub, on nende lennuaeg pikk – umbes tund – aga kui paigutatakse keskmaa ballistilised raketid, siis lendavad need Moskva regiooni 3-4 minutiga.