Aserbaidžaani endine suursaadik Eestis segas maanteel politseikindralit ja ta auto arestiti

Aserbaidžaani riikliku maanteepolitsei kindral sattus neljapäeval potentsiaalselt ebameeldivustesse, andes korralduse arestida Aserbaidžaani endise välisministri ja endise suursaadiku Eestis Tofik Zulfugarovi auto.

Oma džiibis sõitnud Zulfugarov andis Bakuus teed tagant tulnud vilkuriga eraldusmärkideta BMW-le. Hiljem kiirteel sõitis aga Zulfugarov BMW-st uuesti mööda ja liikus edasi lubatud kiirusega 120 kilomeetrit tunnis. Nagu hiljem selgus, andis BMW-s istunud kindral eespool asunud liikluspolitsei patrullile käsu Zulfugarov peatada, vahendab Raadio Vabadus.

Patrull peatas Zulfugarovi, tuvastas ta isiku ja viis džiibi vaatamata Zulfugarovi riiklikule suursaadikustaatusele trahviparklasse.

„Patrullpolitseinikud ütlesid, et neil on käsk viia minu auto trahviparklasse ja minu küsimuse peale „Mille eest?“ öeldi, et pretensiooni ei saa formuleerida ja seetõttu ei väljastatud mulle isegi protokolli,“ rääkis Zulfugarov.

Liikluspolitseinikud viisid Zulfugarovi ja tema perekonna patrullautoga koju. Talle selgitati, et „rikkuja“ ei andnud teed erisignaaliga autole.

Et saada auto trahviparklast kätte, tuleb Zulfugarovil maksta suur trahvisumma teadmata rikkumise eest.

Väljaande Lent.az teatel veab teenistusauto Bakuu politseivalitsuse ülema asetäitjat, kindralmajor Sahlab Bagirovit. Viimane ütles Lent.az-le, et Zulfugarovi auto viidi trahviparklasse eeskirja rikkumise eest.

Zulfugaroviga juhtunud lool võivad olla poliitilised tagajärjed, kui selgub, et selle taga on Aserbaidžaani välisministeerium, mille tegevust Mägi-Karabahhi asjus on Zulfugarov avalikult kritiseerinud.